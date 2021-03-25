第13屆全國人大第四次會議日前舉行，將對娛樂圈祭出新政策，管制越來越猖狂的不良風氣，其中包括鮮肉男星比排場、買榜買粉絲的歪風及女性化的男藝人，消息一出，網友立刻推測出最危險的鮮肉男星名單，肖戰、華晨宇、鹿晗等人都榜上有名。

大陸演藝圈近期越來越多小鮮肉崛起，排場一個比一個還大，早已遠超昔日的天王巨星，粉絲之間也會互鬥人氣，讓官媒十分不滿，匿名爆料這些年輕明星沒禮貌和家教，且許多藝人會買讚和粉絲人數，藉此在網路上衝人氣，還養出網路打手從中獲取利益。

鹿晗鹿晗也榜上有名。(圖/翻攝自鹿晗微博)

此一歪風也被官媒點出，「玩大了，自然難逃法律制裁」，另外現在演藝圈的男藝人大多走美男路線，已經不是比帥，而是在比美，政協委員也建議禁止男藝人「偽娘化」，要求粉絲停止追捧小鮮肉，男人打扮花枝招展會失去積極向上的陽剛之氣。

肖戰也是目前當紅的小鮮肉。(圖/翻攝自肖戰微博)

官媒消息曝光後，立刻在網路上掀起熱烈討論，網友紛紛點名目前線上當紅的鮮肉男星，包括肖戰、華晨宇、鹿晗等人，他們不僅是各大活動欽點來賓，也是影視作品鎖定的男主角之一，由於氣勢正旺，也讓粉絲擔心自家偶像會不會被拿來開刀。

(中時新聞網)