國民黨中常委昨提案邀請中廣董事長趙少康赴中常會上交流，趙隔空表示欣然接受，對此，國民黨文傳會主委王育敏今說，既然趙有意願那就剩下時間的問題，會著手聯絡安排相關事宜，如果趙的時間可以，最快下周中常會就可以邀趙前來，至於形式和過程會不會公開，就需要再討論。

趙少康開記者會痛批國民黨中常會「乾脆廢掉」，引發反彈，昨由中常委林金結提案，建議邀趙赴中常會專題報告以「促進有效交流」，獲24位出席的中常委全數連署，最終拍板的版本由「報告」改為「專題演講」，而趙少康隨後接受媒體訪問時也表達願意赴會。

對此，文傳會主委王育敏今天表示，昨天主席江啟臣已請議事單位去著手做邀請，趙少康有意願的話，那剩下的就是時間問題；如果趙的時間許可，最快下周可以安排。

王育敏指出，至於形式要不要公開，這個可以再討論，因為昨天有中常委希望是一個內部的交流座談，然後大家針對國民黨內部的事無話不談，但是趙是希望公開，所以還需要再討論。

若公開的話，是否擔心屆時場面激烈？王育敏說，要看大家談什麼議題，過去中常會的演講會比較著重在公共議題，開放就沒問題，如果純粹談國民黨內部的改革，當然由國民黨內部的人參與會比較好，就不適合對媒體完全公開，所以要視趙少康要談的內容跟意見為何，這部分還要再聯絡。

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(中時 )