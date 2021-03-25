鴻海集團打造智慧電動車，機車品牌廠宏佳騰(1599)近年積極發展智慧安全車聯網，也將參與鴻海集團今天登場的MIH電動車平台聯盟首次會員大會，提供硬體造車的經驗。

宏佳騰積極開發電動機車，並自創CROXERA智慧安全車聯網，提供全系列AI智慧車應用。在鴻海集團今天登場的MIH電動車平台聯盟首次會員大會，宏佳騰執行長林東閔將發表專題演講。

宏佳騰去年智慧電動機車銷售破萬台，穩居PBGN(Powered by Gogoro Network)Gogoro聯盟亞軍的佳績，成功關鍵之一就在於「CROXERA智慧儀表」，將導航、速限、測速照相警告、智慧通知等功能進行整合，提醒駕駛人危險路段，提升駕駛安全。

在電動車相對處於逆勢的2020年，宏佳騰Ai系列電動車年銷售破萬外；去年並與威剛科技旗下品牌合作PBGN電動三輪車款，將主要提供商業外送使用；宏佳騰也預告將於今年推出自家的商用車款。

(時報資訊)