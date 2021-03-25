首日吸引婆婆媽媽爭相搶購，很快就銷售一空，場面十分熱烈。（李金生攝）

現場並安排試吃活動，好口味讓婆婆媽媽們讚不絕口。（李金生攝）

澎湖優質海鮮再度跨海前進金門，舉辦跳島優惠促銷活動，吸引當地鄉親熱烈捧場。（李金生攝）

澎湖縣政府農漁局專員黃馨儀表示，希望透過連2天的跨海促銷活動，找尋本地餐廳和網購合作伙伴，讓金門鄉親也能分享來自大海的好產品。（李金生攝）

澎湖區漁會主任顏德福說明，澎湖在高鹽度海水箱網養殖、吃小魚長大的養殖魚特別好吃。（李金生攝）

澎湖優質海鮮再度跨海前進金門，今（25）日起連2天在金城鎮代天府廣場舉辦品嘗和優惠促銷活動，包括買海鱺輪切送海鱺切丁、熟小管買1送1，首日吸引婆婆媽媽爭相搶購，很快就銷售一空，場面十分熱烈。

由澎湖區漁會與澎湖縣政府攜手合作，喊出「澎湖優鮮」的跳島促銷活動，大力推廣澎湖高品質海鱺魚外，還有珍珠石斑魚、黃金鯧、澎湖小管等多種海鮮，現場並安排試吃活動，好口味讓婆婆媽媽們讚不絕口。

澎湖縣政府農漁局專員黃馨儀表示，希望透過連2天的跨海促銷活動，找尋本地餐廳和網購合作伙伴，讓金門鄉親也能分享來自大海的好產品，澎湖區漁會會也將協助提供專業廚師「料理教學」，並穩定優質海鮮的貨源供應。

澎湖區漁會主任顏德福說明，澎湖的養殖魚比台灣其他縣市如屏東、高雄等地好吃的原因有3：第一、澎湖的海水鹽度比較高，所以魚長得比較慢，因此肉質會比較好吃。第二、澎湖的養殖魚都是吃小魚長大的，而台灣的屏東或高雄的餵養食材是人工飼料加小魚搭配，因此澎湖養殖出來的魚吃起特別像「野生魚」。第三、澎湖的魚是生長在海中央的箱網養殖，但其他地方是養在有沙質的陸上魚塭內，這就是為什麼吃起來讓人覺得有不好的沙質口感。另澎湖養殖魚是在一個漲退潮明顯、海底藻類及浮游生物多樣化的自然生態環境，因此營養源特別豐富。

(中時 )