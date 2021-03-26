是德科技（Keysight）是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，該公司日前宣布旗下的整合式5G測試解決方案獲聯發科技選用，協助驗證全新的M80 5G調制解調器。這款業界首見的數據機，將毫米波和sub-6 GHz 5G技術整合到單一晶片中，以支援超高速資料傳輸。

許多部署在城市中的5G New Radio（NR）裝置，需在更高頻率下使用更大的頻寬，以便滿足使用者對寬頻連結和連接密度的要求。是德科技5G網路模擬解決方案，協助聯發科技有效驗證新型數據機的信令、非信令和射頻效能，並驗證其與3GPP標準相符性，以滿足全球行動通訊業者的需求。

是德科技全球銷售事業群資深副總裁Mark Wallace表示，我們很高興能協助聯發科技，加速推展支援FR2之5G NR裝置的全球部署。是德科技的整合式5G毫米波測試產品組合，協助在整個工作流程中驗證信令和非信令效能，加速使用聯發科技全新5G數據機的5G裝置問世。

聯發科技選用是德科技5G測試解決方案，搭配是德科技的電子設計自動化（EDA）軟體，來模擬積體電路設計，同時使用緊縮場天線量測系統（CATR）試驗室，在 FR2 頻譜中進行空中傳輸（OTA）測試。是德科技5G網路模擬解決方案使用了UXM 5G無線測試平台，支援整個開發流程，從早期的5G協定研發測試到功能、效能和符合性驗證再到營運商驗收測試。獲全球主要的晶片和裝置製造商廣泛採用。

聯發科技無線通訊系統發展本部總經理潘志新表示，與是德科技合作，協助聯發科技開發出各種不同產品的尖端技術。MediaTek M80調制解調器支援3GPP第16版（Rel-16）標準，具備NR-NR雙連結（NR-DC）和節電功能，可因應業界對高資料傳輸速率和低功耗的要求。

是德科技5G測試解決方案使用通用的硬體和軟體平台，可整合原先分散於不同平台的資料，並可分享在產品開發生命週期各個階段中所獲得的設計洞察。協助聯發科技大幅簡化5G調制解調器效能驗證的流程。

(工商 )