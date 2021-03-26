工業電腦大廠研華(2395)在成功取得台電配電級再生能源設備認證後，宣布攜手台灣AI新創軟體公司慧景科技策略聯盟，提供客戶完整一站式服務，在5天內完成台電再生能源併聯要點規範、並完工報竣，確保發電收益入袋不漏拍。

綠色能源發展為全球趨勢，隨著政府政策支持，台灣太陽能光電產業蓬勃發展，市場競爭越趨劇烈。因應行政院去年3月27日核定「智慧電網總體規劃方案（修正案核定本）」執行，台電智慧電網將著重於系統整合智慧電網功能。

為有效管理大量分散的太陽能發電系統，台電發展配電級再生能源管理系統（DREAMS），開始要求100kW以上的再生能源案場將發電資訊即時回傳，以增進智慧調度決策能力，維持電力網系統穩定。

研華指出，業主首要面對的挑戰，是如何挑選穩定與符合規格的硬體與軟體廠商，且在時限內完成安裝與數值確認，避免案場因新規範延宕營運而造成損失。研華推出的工業級邊緣整合資料控制器ECU1251，整機硬體均為台灣研發製造，並率先通過台電認證。

此次業主自行採購研華邊緣整合資料控制器ECU1251（台電版），安裝及自行報竣等流程外，為滿足客戶一站式服務的需求，研華選擇慧景科技作為合作夥伴，搭配同樣通過台電認證的慧景雲端資料系統，提供客戶完整一站式服務。

研華表示，慧景科技擁有專業的軟體開發能力，與支援百餘種變流器與電表的完整整合履歷。且專業服務團隊能提供由申請、安裝、報竣等流程的一站式服務，可與研華的硬體設備相輔相成，提供業主最具效益又省時省力的解決方案。

研華指出，由於慧景科技在太陽能監控範疇著墨多年，業主不需至現場更換設備、可直接線上升級，享受太陽能AI監控服務、即時監控案場狀態，同時亦可透過AI故障推播、財損預測、日報月報總結及工單維運等功能模組，以確保案場投資穩定回收。

研華倚重慧景科技的太陽能AI監控服務專業，透過數位化且智慧化的電網，整合創能、節能和儲能與智慧系統，盼能助力達成政府2025年再生能源20％的穩定供電的基礎，落實能源轉型的政策目標，未來亦將持續開放更多一站式服務的優秀夥伴共同合作。

(時報資訊)