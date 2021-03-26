國光生(4142)2020年合併營收18.69億元，年成長43.87%，合併毛利率由2019年的13%大幅提升至34%，本業表現亮眼，合併稅後淨利新台幣11.97億，EPS3.03元，由虧轉盈。董事會決議股配息0.5元。

國光生技2020年流感疫苗廠產能利用創新高，結合製程產率提升，且去年因新冠疫情全球大流行，國內、外流感疫苗需求擴增，加上充填代工訂單表現優異以及業外收入，最終繳出國光創立以來第一次發放股利的成績單。

國光生技指出，經營團隊的努力已經反映在去年財報的營收數字上，國光也透過發放現金股利與員工分紅將經營成果與廣大股東和員工分享。今（2021）年國光的營運仍將穩健成長，除了持續拓展現行業務與市場外，隨著建置中的充填二線在今年第三季投入運轉，將為國光帶來新動能，現有的產能再成長放大。

展望未來，國光的發展策略重點將放在國際佈局，包括四價流感疫苗國際市場拓展、新冠疫苗或其它疫苗相關生產與國際合作、持續開發新疫苗及新藥證取得、建立與國際及大中華區域夥伴關係，讓國光除了做為全民防疫後盾外，也能大步邁向國際成為全球重要的防疫戰略夥伴。

(時報資訊)