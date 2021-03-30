馬來西亞正妹周甄娜（Jenna）以傲人身材、甜美臉蛋，和158cm小隻馬身材走紅，被粉絲們譽為「真人版娜美」，在IG上累積超過300萬追蹤者，她也不時會在IG放送福利照給粉絲，日前她曬出一張趴在地上滑手機的照片，邪惡視角讓美尻一覽無遺，頓時在網路上引發暴動。

周甄娜在IG分享一張照片，只見她穿著藍色一字領短版上衣，搭配灰色的激短真理褲，她將一頭長髮撥到一旁，趴在地上專心滑手機，背後性感的S曲線令人目不轉睛，辣曬纖細的螞蟻腰和不科學飽滿翹臀，胸前雄偉更是感覺下秒就要掉出。

超火辣的性感照立刻引起網友熱議，男粉絲紛紛激動直呼，「美麗漂亮甜美的寶貝娜娜love you」、「哇哦，美娜，這臀」、「那個腰細成這樣，真的很不科學」、「漂亮的屁屁！」、「白白白胖胖」、「這身材太完美了，想妳」、「看到這張照片，吞口水都嗆到了」。

由於周甄娜近來身體微恙，她也在內文報告近況，透露自己休息幾天已經好了很多，更在最後對粉絲們甜蜜告白：「Miss you all」，引來不少粉絲關心，「娜要好好休息喔，不然，有人會心疼的～」、「甄娜老婆，保重身體」、「保持健康～我也想妳」。

(中時新聞網)