美國總統拜登上任後，美國聯準會主席鮑爾（JeromePowell）和新任財政部長葉倫（Janet Yellen）於美國時間三月二十三日到眾議院金融服務委員會聯合作證，坦言進一步擴大振興經濟方案，可能令通貨膨脹率上升，這不僅攸關美國內政，更牽動全球經濟，備受矚目。

雖然美國已陸續施打疫苗，但外傳拜登政府可能還會提出高達三兆美元的新振興方案，讓投資人更加擔憂引發通膨。葉倫表示，拜登政府正考慮先將公司所得稅率從現行二一％，調高至二八％；鮑爾則坦承，大規模振興方案會造成通膨率攀升，物價有可能暫時性上揚，但聯準會將盡力保障就業與穩定物價。

葉倫及鮑爾異口同聲表示，不擔憂金融穩定，也樂觀看待美國經濟會走出新冠陰霾，但投資人可沒這麼容易買單。美國股市近期因為外界解讀鮑爾說法而漲跌互見，似乎在暗示美國為讓經濟復甦得更快，恐放任通膨適度走高，數度造成科技股股價由紅翻黑。

不少經濟學家認為，科技進步、消費型態改變及全球化，為經濟預測模型帶來新變數，影響傳統經濟學中「供給」與「需求」間的互動，想用經濟學精準預測短期、中期、長期經濟走勢，難度愈來愈高，例如網購很夯，但是否會大量增加就業機會，可能得打上問號。不過，大家有一點共識，就是當一個國家通膨持續出現，可能是經濟由紅翻黑的警訊，當然這還得視各國內部的忍耐程度而定。

無論前美國總統川普或繼任的拜登，力挽經濟的主要手段似乎都不脫「印鈔票」，美國人或許領補貼很開心，但全球經濟受到的影響，可能讓許多國家笑不出來。由於連美國人都愈來愈擔憂通膨，拜登也釋出未來將加稅的風聲，不無壓抑通膨的用意。加稅雖然是民眾所不樂見，但卻是負責任的政府，必須正視的經濟手段之一。

過去國民黨政權在大陸垮台，原因正是不斷印鈔票，致使金融崩潰，全世界也不乏因惡性通膨而垮掉的國家。眼下全球通膨還沒那麼嚴重，但若問題加劇，民生物資隨之漲價，將重演「衛生紙囤積之亂」。屆時政府只能更緊縮通貨，金融機構會想抽企業銀根，企業找資金愈來愈困難，埋下大蕭條的火種。我其實很贊成拜登政府此刻加稅的構想，儘管可能因此被不少國民罵到臭頭。

全球化時代，不能再像過去亞洲金融風暴時，等著國際貨幣基金組織出面紓困，畢竟該組織影響力今非昔比。雖然我國央行向來警覺，外匯也足以因應，但別忘記一旦全球受到影響，台灣也絕不可能置身事外，這也是我一直不厭其煩提出警告，呼籲政府提高警覺，並超前部署的原因。

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(中時新聞網)