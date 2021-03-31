因最新公布的中國製造業採購經理人指數(PMI)優於市場預期，顯示出中國製造業景氣回溫，加上美元持續走揚，以及美國公債殖利率上升，皆打壓黃金避險需求，促使金價疲弱；截至台北時間3月31日上午11點45分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

4月黃金下跌6.8美元，報每盎司1679.2美元。

5月白銀下跌2.282美元，報每盎司23.855美元。

4月白金上漲1.6美元，報每盎司1162.2美元。

6月鈀金上漲30美元，報每盎司2599美元。(商品行情網)

(時報資訊)