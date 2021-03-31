林口有機村地圖（林口區公所提供／戴上容新北傳真）

林口區有機蔬菜產量佔全新北第一，林口區公所創立「林口有機村」品牌並協助農友進軍林口三井outlet，4月3日起至年底，民眾可於周末在outlet中央廣場購買在地有機蔬菜外，另憑公所製作「有機小農地圖」截角，消費滿額即可獲贈香草盆栽。

林口區內有機蔬菜認證面積達5公頃，是新北市面積最大，產量最多，由公所整合品牌「林口有機村」是由「語林有機農場」、「畦遊季有機農場」、「芽寶寶有機農場」、「周好小農場」、「米力農場」等多家在地輕農共同攜手創立。

農場所生產的有機蔬菜主要提供林口內國中小自立廚房與附幼作為營養午餐使用，並與林口、泰山、板橋、中和、永和區等10多家全聯福利中心企業合作「農家直採」，直送通路商新鮮上架，拉近農友與消費者的距離。

林口區長藍品畯表示，林口有許多懷抱理想的有機小農，透過聯合林口在地小農，整合行銷的方式，建立林口有機村的黃金品牌，鼓勵在地小農持續以有機愛惜土地的方式耕種，提升作物產值，讓土地永續發展。

林口區公所表示，為了將小農辛勤耕作過程記錄下來，特地拍攝了「林口有機村」影片，耗時1個半月，將每個親手栽種的過程及有機作物最耀眼的一瞬間記錄下來，呈現產地直銷特色。

林口區公所補充，公所這次特別製作「有機小農地圖」，民眾只要憑地圖摺頁截角，在有機村消費滿500元，即送香草小盆栽1盆，現場另開設食農教育課程，地圖折頁於4月1日起在林口區公所一樓服務台開放領取，數量有限，發完為止，相關活動訊息請上林口區公所臉書查詢。

(中時 )