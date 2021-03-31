近日多年前的未成年人性侵害未成年人引發熱議，對此，婦女救援基金會等婦女團體聲明指出，該案件目前已進入法院審理程序，被害人方面也有相關資源進入及社工陪伴並提供協助，有鑑於被害人遭遇此案件時為未成年的身分，民間團體也呼籲媒體應謹守自律的原則，減少案件相關報導或延伸，讓被害人心情早日平復、回歸日常生活，避免帶給被害人更多壓力，導致多重傷害。

聲明指出，由於該案件延燒多時，部分媒體報導此議題時，沒有完全遮蔽當事人或其親屬長相，讓大眾可以透過該畫面片段、背景等方式猜測或辨識當事人的身分，造成當事人可能遭受二度傷害。該情況不論是曝光哪一方面的信息，對於被害人來說都會造成嚴重的影響。

聲明呼籲，媒體應謹守自律原則，社會大眾更應該盡到監督的本分，減少惡意或不真實的訊息四處傳播，將案件交由司法單位審理，同時也讓當事人不要因為一再的報導而導致當事人身心俱疲、生活無法平復。

聲明提及，面對性侵害案件時最重要的，是第一時間給予被害人支持與陪伴，偕同被害人走出傷痛，也提供一連串法律扶助、陪同出庭、社工協助等多面向的幫忙。民間團體呼籲新聞媒體應自律審查報導是否暴露未成年者個人資訊，社會大眾也可以避免轉傳或分享可能影響被害訊息。

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(中時 )