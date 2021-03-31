台中足球運動休閒園區日前獲得教育部體育署核定補助後，市府積極推動後續作業，運動局長李昱叡31日前往預定位址履勘，瞭解現地狀況，期待未來啟用後加速推動足球選手培訓並舉辦賽事，協助選手創造佳績，打造優質運動環境。

李昱叡表示，市府非常重視足球運動休閒園區，108年成立推動小組，三次邀集足球專家及學界召開專家委員會，規劃園區整體計畫內容，去年12月11日體育署特別到足球園區興建位址召開現場勘查及複審會議，當時中央邀請體育署前副署長王水文、運動設施組長許馨文及中華民國足球協會等多位專家學者出席審查計畫

運動局感謝教育部長潘文忠、體育署長張少熙、中央與地方民意代表協助共同爭取推展中部足球運動，市政發展一棒接一棒，基於台中長遠體育運動發展，需要用心推動，不分中央或地方，不分黨派，感謝各界支持全力協助促成。

台中市足球運動休閒園區將在南屯區益豐路三段與龍富九路區位規劃設置，包括足球專用主競賽11人制足球場，符合國際賽事6000席以上觀眾席及賽事空間；另規劃戶外多功能運動草坪，可提供1座11人制足球練習場、2座5人制足球場等不同賽制彈性使用。

今年3月29日接獲教育部體育署核定總經費12億7800萬元，並同意補助5億元，未來落成後將成為中部首座國際型足球休閒園區，可提供亞洲盃國際賽事及國內外大型競技比賽使用。

(中時 )