台中市長盧秀燕31日宣布新人事，原觀光旅遊局長林筱淇調任市府有給職顧問，「大學姊」林筱淇曾是台北市長柯文哲的團隊，2018年市長選舉後，離開柯P陣營，在臉書PO文找工作，獲台中市長盧秀燕拔擢出任觀光旅遊局長，任內兩年多投入觀光旅遊開發，但也因部分議員對她有「異」見，及局內人和問題，成為這波人事調整因素之一，該人事案4月1日生效。

對各界關切，林筱淇表示，「今天是筱淇在台中市政府觀光旅遊局服務的最後一天，感謝各位過去在工作上不吝給予筱淇諸多協助！在此，謹向大家表達由衷感謝，誠心祝福各位身體健康、平安幸福、工作順利！」

盧秀燕重用女性，其中這波人事案的大黑馬是接棒新任觀光旅遊局長，由曾在中廣任職的韓育琪接任，韓育琪曾任電台節目主持人、廣播新聞主播，曾協助舉辦2020台灣燈會等國家各大節慶活動，借重豐沛的行銷經驗與人脈，為台中觀光宣傳再次邁進。

(中時 )