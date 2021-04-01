4月首交易日 A股開市靠穩 10:512021/04/01 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市在4月的第一個交易日開市靠穩。 香港信報報導，上證指數1日開市報3,444點，漲2點，漲幅為0.08％。深成指開市報13,812點，漲33點，漲幅為0.25％。 滬深300指數開市報5,059點，漲11點，漲幅為0.23％；創業板指數開市報2,766點，漲7點，漲幅為0.29％。 各類股個別發展，水泥、有色金屬、化工、金融、鋼鐵股靠穩；石油、電力、煤炭、房地產股偏軟。 《美股掃瞄》月線收高 美股三大指數四季紅 康友今下市 股民到金管會抗議 (工商 ) #開市 #漲幅 #月首 #A股 #大陸股市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 碳排放統一交易市場 6月底前開鑼 04:102021/04/01 話題觀察 大卡司就位 大聯盟開戰 04:102021/04/01 運動天地 《台北股市》盤中焦點股：南亞科、倉佑、利奇、正達、台硝、旺玖 10:012021/04/01 財經 《港股》科網族群向前衝 恆生國企攜手漲 10:352021/04/01 財經 兒藝節玩好嗨 桃竹竹3地同樂 04:102021/04/01 地方新聞 澎湖觀音亭風帆天堂 8月起航 04:102021/04/01 地方新聞 《營建股》台開被出具經營有重大疑慮 直鎖跌停 09:272021/04/01 財經 Mercedes-Benz NGCC 家族 2021 年式進化，全面標配 23P 智慧駕駛輔助套件！ 09:462021/04/01 汽車情報-汽車新聞 一軍生涯首轟 吳念庭開心大吼 04:102021/04/01 運動天地 月線連五紅 台股四月攻萬七 04:102021/04/01 財經要聞 海科館主題館 兒童連假免門票 04:102021/04/01 地方新聞 財經熱門新聞 台股萬六恐泡沫快逃？謝金河：這2種股票吹出大泡泡 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 配息拚了 這檔殖利率打趴鴻海 網爆阿土伯要哭了 - 財經 波音籲美勿將貿易人權混為一談 無法承受損失大陸市場 - 財經 - 工商 護國神山怎麼了？台積電貼息回不去6字頭 殺手真面目曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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