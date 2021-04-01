大陸股市在4月的第一個交易日開市靠穩。

香港信報報導，上證指數1日開市報3,444點，漲2點，漲幅為0.08％。深成指開市報13,812點，漲33點，漲幅為0.25％。

滬深300指數開市報5,059點，漲11點，漲幅為0.23％；創業板指數開市報2,766點，漲7點，漲幅為0.29％。

各類股個別發展，水泥、有色金屬、化工、金融、鋼鐵股靠穩；石油、電力、煤炭、房地產股偏軟。

(工商 )