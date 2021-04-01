思科宣布，推出全新更強大的安全存取服務前端(Secure Access Service Edge，SASE)產品，這為思科在徹底簡化資訊安全防護，並降低網路複雜性的發展路上邁出重要的一步，幫助網路營運和安全營運團隊將用戶安全連接到應用程式。此外，思科今日宣佈優化其雲端原生平台SecureX，用戶將能更快及更有效地管理新出現及潛在的威脅。

思科認為，因為疫情關係，去年的全球事件使遠距工作成為常態，因應這個趨勢，用戶、設備、應用程式及數據的數量與此同時不斷擴大，管理網路及安全的複雜性亦相應地增加，隨著樞紐中心從資料中心轉移到用戶，建立SASE架構以提供與應用程式的無縫連接已成為企業最優先的事項。

思科高級副總裁兼資安業務部總經理Gee Rittenhouse表示，隨著混合形態工作環境興起，傳統的網路和資安框架已無法與這種新的業務模式保持同步。此時此刻，推出截然不同的產品變得極為重要，因為每個客戶都是獨特的，當他們決定SASE系統結構如何適應其使用環境時，需要一定的靈活性。當我們談到轉型時，並沒有單單一種方法能滿足所有客戶的需求，即使是轉型至SASE框架也不例外。今天的新發布使企業能立即開始使用SASE架構的所有核心模組，使用戶比以往任何時候都更加簡單地使用SASE。

不僅如此，思科也通過優化SecureX平台提供了從端點到雲端的全面保護，這些功能可以減少安全營運的駐留時間，並能自動執行與監測和補救威脅有關的任務得到來自世界上最大商業威脅情報團隊之一Cisco Talos提供的情報，全新的自動化工作流程包括SolarWinds的供應鏈攻擊、網路釣魚調查及威脅調查。這些優化將監測威脅的時間減低95%，並將修復時間減低85%。

(時報資訊)