桌球界金童玉女福原愛、江宏傑4年婚姻近來頻觸礁，福原愛在日本被拍到和有「橫濱大谷翔平」封號的高帥男約會，但近日爆出高帥男已有家室，讓福原愛聽聞後崩潰。日本媒體詢問當地律師男方正宮是否可因此向福原愛求賠償？河内良律師說，如果福原愛能明確指出自己沒有過失，是被動相信對方是單身的，才有可能脫身。

福原愛、江宏傑結婚4年育有1女1子，原本是大眾眼中的模範夫妻，未料卻傳出福原愛早在今年1月就透過視訊向丈夫提離婚，後來福原愛被拍到和高帥男共遊橫濱，但她強調沒有不倫，兩人雖住同家飯店，卻是分住兩間房間，因最近心情不好加上需要詢問開公司的建議，才會邀對方出來，算是近期她心靈上的支柱。

日媒進一步爆出，高帥男其實已經有一位從大學時期相識相戀結婚的妻子，且兩人沒分居，而在福原愛邀對方到橫濱見面前，曾詢問高帥男有沒有女友，對方回應沒有，未料竟是已婚身分，友人還透露，福原愛先前很自責和高帥男被拍到，害對方捲入風波，有意跟對方認真發展，得知被騙後相當錯愕。

日本媒體報導，福原愛目前除了和江宏傑可能會因離婚有法律上的糾紛，和高帥男的妻子是否也有可能會被告？河内良律師說，是有可能會被對方妻子求償，但如果能證明自己是「沒有過失的誤信對方是單身」，才有可能脫身，但在法庭上要證明自己是誤信對方不容易，「這種情況下通常會諮詢律師，對方會建議保留所有相關證據」，建立了是誤信對方單身的說詞後，才可能進一步提出並沒有支付賠償金的義務。

(中時新聞網)