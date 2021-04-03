花蓮慈濟醫院護理長凃炳旭本身也是花蓮特搜隊員教官，2日發生台鐵太魯閣號列車重大事故後，凃炳旭先以搜救隊員身份衝往現場救人，之後再趕回醫院值班，接手救治送到院的事故傷者與其他住院病患。（花蓮慈濟醫院提供／胡健森花蓮傳真）

隨著台鐵408次太魯閣號列車事故搜救行動告一段落，一些感人的故事也逐漸流傳開來，花蓮慈濟醫院是此次重大事故收治傷患最多的醫院，也有許多醫護人員不為人知，默默付出只為能在第一時間奉獻一己之力救治傷患的事蹟，都讓人感佩不已。

花蓮慈濟醫院小編在臉書上PO出一篇什麼是「醫療魂」、「急診魂」，花蓮慈濟醫院動員將近一千人次，「醫護人員不是在救人，就是在趕往救人的路上」的溫馨故事，內容寫到，護理長凃炳旭在事發當天才剛剛渡完假回到花蓮，接到事故訊息後立即直奔事故現場，因為他不只是護理師，還是具有教官身份的花蓮特搜隊員，在得知災難發生後，他急奔事故現場救援，下午四點又趕回醫院值班，接手救治送到院事故傷者跟其他住院病患。

此外，有排好休假準備去宜蘭渡假的急診護理師，已經跟男朋友約好要開車出發，接到事故的訊息後，立即丟下男友回到醫院，堅守急救護理的崗位。

還有許多剛上完大夜班，在上午8點下班的醫護人員，還沒接到醫院通知的人力支援簡訊，光是看到新聞，就決定主動留在醫院支援；除了第一線的醫護人員，也有許多正在放假中的醫護行政人員，收到大量傷患動員後簡訊，立即放下假期趕回醫院協助。

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(中時 )