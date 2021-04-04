太魯閣號失事前10分鐘最後身影曝光 網慟：好想叫他們停下來，別再開了...

台鐵太魯閣號撞工程車出軌釀重大死傷，花蓮地檢署檢察長俞秀端4日表示，目前罹難人數是48人，已確認身分的有40人，她進一步說明，昨公布罹難者為51人，如今改為48人，因為是根據死者身上證件，或家屬找不到人採集DNA比對，也有不同殘骸是屬於同一人，罹難人數約在48人上下，確切死者人數要視DNA最後比對結果。

俞秀端今早指出，出軌列車第6節車廂下方的遺體仍無法搬運，第4節車廂殘骸也還沒有搬出來，在場的人努力嘗試排除困難，但第8節車廂離隧道口還有相當長的距離，第5、6節沒辦法從北向拖出去，昨晚最新進度是第3節車廂可以移動了，今天要搬移第4節。

她表示，預計昨早完成第3節拖移，接著第4節就可移動，但直到今天凌晨1時許才拖動第3節車廂，因為鐵軌變形非常嚴重，要重新鋪整還要拖吊，必須花相當多時間，沒辦法預估期程，但也不會放棄任何一個可辨識的殘骸。

至於死者人數，俞秀端說，殘骸可能比對上48人，沒有比對上會是多少具，還不知道，必須等全部DNA數據出來，所以可能會有增減，人數不排除會再上修。

此外，俞秀端說明，檢方昨向法院對義祥工程社負責任李義祥聲押後，法院裁定50萬交保，檢察官隨即提出抗告，在李離開法院後，檢方已向花蓮縣刑大連繫啟動防逃機制，24小時緊密監控，不讓被告有逃亡機會。

俞秀端提醒受傷民眾，檢方有向部分傷者詢問後，都不願意就傷害提出告訴，根據法律規定，如果受傷民眾要提出告訴，在6個月內都可以提出，為方便民眾就近提出，檢察官已發指揮書給鐵路警察局，全國各分局都可在任何時間受理傷者提出告訴，當然要到地檢署以書面或口頭提出也可以。

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(中時 )