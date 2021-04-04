台鐵太魯閣號日前發生出軌意外，造成嚴重傷亡，為提供傷患者家屬包含心理輔導以及安置地點，衛福部玉里醫院建置0402安心服務平台，提供傷患與家屬各項服務，包含自我心理檢測量表，提供24小時專業服務，盼讓傷患徬徨身心能暫時舒緩。

衛福部玉里醫院、花蓮臨床心理師公會、花蓮諮商心理師公會、黃龍杰老師安心團隊共同建置0402安心服務平台，提供所有受災者相關協助。

花蓮諮商心理師公會表示，歷經重大事件，這幾天可能會感到驚恐、不安與害怕，或是短時間內可能不敢再搭火車，這都是很正常的，但讓自己的心情安頓下來也很重要，因此希望提供安全安心的環境，陪伴家屬能說說心理話。

平台提供自我檢測量表，只要評分大於5分，則會有醫療人員安排專業協助或諮詢，民眾也可打1925安心專業24小時都有專人服務。

此外，平台整理出傷亡者名單，並提供尋找行李資訊，以利後續安排。

由於嚴重事故，憂心傷患與家屬難掩哀傷或情緒無法安定，平台也提供放鬆指導影片或錄音檔，民眾下載至手機，可以在情緒緊繃或無法入眠時聆聽，跟著指導語調整呼吸，讓身心得以舒緩。https：／／sites.google.com／view／t0402／home？authuser=0

(中時 )