「深刻體會到，平安回家是一件很難得的事」。太魯閣號2日發生出軌事件，造成50人死亡，是台鐵半世紀以來最嚴重的事故。而昨(3日)一名急診護理師分享，她在第一現場所看到的揪心畫面，兩名倖存者在急診室見到彼此後，開始抱頭大哭，讓網友們看了也鼻酸。

一名急診護理師在臉書上分享，2日太魯閣號發生出軌意外，一瞬間奪走了50條寶貴生命，「原先悼念祖先的節日，演變成失去至愛的忌日」。身為急診護理師的她更感慨，無常就是急診室的日常，發生這次的意外除了感到相當悲痛，更深刻體會到平安回家是一件難得的事。

她接著分享，當天的急診事除了充滿傷患，還有許多夜班同事也趕來支援，每位同仁都盡全力幫忙，主管們也放下身段協助現場。她回憶起，當天她替傷患在做心電圖時對方手機突響起，她不假思索的替傷患接起，「因為對方一定是在為她著急擔心的家人」。

更揪心的是，一位傷患得知親人無法救治後，開始傷心痛哭，完全忘記自己身上的傷痛，另外還有兩位傷患看到彼此都還倖存著，開始抱頭大哭，最後，她在替一名下肢受傷的病患換藥時，對方忍著痛也不忘向自己道謝，「謝謝你們，你們很辛苦」。

當天的畫面仍記憶猶新，她悲痛說道，倖存者心裡的傷肯定遠比皮肉傷還痛，而失去親友還留在世上的那些人，心裡的難過及不捨，在往後的每一個生活細節裡想起一定會默默流淚，她也不忘向倖存的民眾加油打氣，「願存者再嚴重的傷，都要堅強地活下去！」

(中時新聞網)