全台第二家「迪奧香氛世家專櫃」4月於高雄漢神巨蛋百貨盛大開幕，打造全台首間「迪奧香氛世家度假限量快閃店」，正式擴展南台灣版圖，開幕當日特別邀請舉手投足間都展現法式優雅風範的影視男神王陽明擔任開幕嘉賓，分享自己的愛用香水，這三款一定不能錯過。

王陽明分享自己的最愛香氛就是「蒙田大道」，神秘又優雅的氣息，是男女都能駕馭的香氣。蒙田大道香氛完美詮釋了迪奧經典的特里亞農灰，這看似單一的色彩卻富含層次，令人深深著迷，其經典的蘚苔香調，更能完美襯托王陽明的紳士風範。

王陽明特別推薦蒙田大道、牡丹香韻、幸運時刻這三款香氛。（邱映慈攝）

貼心的王陽明為另一半挑選專屬香氛時分享，他覺得「牡丹香韻」香氛非常能展現女人味的優雅氣息，「能烘托Dizzy的美，但又不會過度鋪張，感覺是我們約會或是出席正式場合的時候，非常適合她使用的一款香氛。」牡丹香韻香氛宛如一朵雍容不帶刺的玫瑰，是迪奧首席調香師François Demarchy以中國畫作裡婀娜多姿的女性為靈感所調製出來的馥郁香氣，以牡丹調和莓果與木質氣息，展現令人無法忽視的美，同時又能嶄露溫柔氣質。

王陽明覺得「牡丹香韻」可展現女人味的優雅氣息。（邱映慈攝）

王陽明特別推薦可以與情人一起使用的Couple香氛：「我覺得幸運時刻香氛滿適合的，它清新宜人的香調，是平常周末休閒居家時光都能使用的香水，可以很舒服地享受兩人世界。而且很喜歡Lucky這個名字所代表的寓意，因為Dizzy就像是我的幸運符一樣，帶給我幸福與美好。」幸運時刻香氛是迪奧香氛世家系列台灣銷售No.1的香氛，香氣核心來自鈴蘭，清新淡雅，男女皆適合。鈴蘭也是迪奧先生的幸運符，每次服裝秀他都會在禮服裙襬縫上鈴蘭期許好運，因此這款香氣也蘊含帶給人幸運的意涵。

王陽明推薦幸運時刻香氛適合情侶一起使用。（邱映慈攝）

迪奧香氛世家專櫃，以優雅的白色大理石與低調的蒙田灰牆面，傳遞品牌一貫的明亮雅緻氛圍，絕美展示一系列富有溫度與情感的22款香氛、香氛蠟燭、潤膚乳霜、潔膚系列與Mitzah香氛絲巾，完美匯聚優雅質感與誘人香氣，打造獨一無二的感官印象，展現迪奧獨有的法式生活美學藝術。

本次快閃店除了獻上三款度假限量版香氛之外，同步推出渲染著草綠、緋紅、灰藍Toile de Jouy約依印花色彩的三款「迪奧香氛世家香氛絲巾2021度假限量版」。（邱映慈攝）

「迪奧香氛世家香氛絲巾2021度假限量版」可以裝飾頸部，或簡單纏繞在手腕上做為時尚配件。（邱映慈攝）

(中時新聞網)