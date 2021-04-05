中職》赫雷拉腸胃不適 本季首度未先發 15:552021/04/05 中時 毛琬婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 味全龍洋炮赫雷拉。（資料照，季志翔攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 味全龍隊結束客場之旅後今天回到天母主場，與中信兄弟進行交手，不過洋炮赫雷拉因腸胃不適，本季首度未先發，由曾陶鎔扛起中心打線，擔任指定打擊打第4棒。 赫雷拉昨天還有在台南出賽，卻傳出他與翻譯都出現拉肚子情況，葉總表示，赫雷拉已拉肚子超過12小時，今天先讓他移出先發名單。 葉君璋說：「今天賽前練習時看他狀況不錯，都還有跟隊友鬧著玩，若他的狀況不錯有機會在比賽後段代打。」 中職》回憶「消失的全壘打」李宗賢自己也偷笑 中職》相隔609天拿勝投＋單場MVP 王尉永直呼意外 (中時 ) #中華職棒 #CPBL #味全龍 #赫雷拉 #曾陶鎔 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NBA》柯瑞飆36分沒用 歐拉迪波熱火首秀就贏 10:552021/04/02 體育 中職》葉家淇、張瑞麟上一軍 樂天、富邦牛棚共9左投 14:202021/04/04 體育 中職》德保拉8局好投領軍 兄弟中止3連敗 20:022021/04/02 體育 中職》王維中14日中繼出賽 葉君璋：可能上半季都是中繼 16:302021/04/05 體育 中職》獅隊「超人力」獵龍 泰迪收跨季8連勝 20:222021/04/03 體育 NBA》柯瑞復出飆37分 勇士末節崩盤輸老鷹 10:292021/04/05 體育 中職》猛威爾超猛！熱投142球無安打比賽封鎖龍 20:162021/04/02 體育 中職》張志豪骨頭沒事但無法打擊 岳政華頂替先發 17:082021/04/03 體育 中職》季後動刀清骨刺 翁瑋均用比賽增加強度 20:302021/04/01 體育 兄弟19安擒猿 躍居龍頭 04:102021/04/04 運動天地 中信扳倒悍將 潘志芳開轟百安 04:102021/04/03 運動天地 中職》徐若熙曦傷不適 預計跳過一次先發輪值 20:522021/04/03 體育 中職》樂天玩具趴對上兄弟 寫下本季首場破萬觀眾 21:162021/04/03 體育 體育熱門新聞 181cm排球周子瑜紅遍南韓 卻慘被台網友吐槽 - 體育 NBA》馬克蓋索不爽嗆聲：湖人變臉太快了 - 體育 內外不拘 國際認可 他無可取代 - 運動天地 - 中國時報 網球》謝淑薇正式返球后 第一件事推薦信用卡 - 體育 中職》棄打從投後首升一軍 劉家愷直呼興奮 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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