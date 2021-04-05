味全龍隊結束客場之旅後今天回到天母主場，與中信兄弟進行交手，不過洋炮赫雷拉因腸胃不適，本季首度未先發，由曾陶鎔扛起中心打線，擔任指定打擊打第4棒。

赫雷拉昨天還有在台南出賽，卻傳出他與翻譯都出現拉肚子情況，葉總表示，赫雷拉已拉肚子超過12小時，今天先讓他移出先發名單。

葉君璋說：「今天賽前練習時看他狀況不錯，都還有跟隊友鬧著玩，若他的狀況不錯有機會在比賽後段代打。」

(中時 )