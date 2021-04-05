美女主播鄭亦真過去因邊吃漢堡、邊播報新聞爆紅，近來她被傳和國民黨內湖區黨部副主委藍恭唯祕密交往一個月，臉書也有2人放閃合照。不料，鄭亦真今(5)日晚間在臉書上自爆感情生變。

鄭亦真今在臉書上表示，自己接到周刊的電話時，本來想順勢宣佈好消息，但沒想到，短短幾個小時內卻變成讓她痛哭且晴天霹靂的壞消息。她指出，一個多月前在餐敘上，透過朋友介紹認識了一個男生，也就是藍恭唯，當下彼此聊得很開心，就開始密切的，互相關心，起初2人僅止於一般交友認識，但慢慢越走越近，甚至藍恭唯也多次詢問，要不要跟他交往。

當時鄭亦真問藍恭唯，會怕被狗仔跟拍嗎，而藍則回答，「姊姊怕沒？」鄭亦真說，「我正常交友，單身，你呢？」而他也回應「哈哈哈，我也是啊」，接著鄭亦真追問，「同時跟幾個姊姊約會？」藍回她說「0」。

鄭亦真指出，當藍的前緋聞女友台北市議員鍾沛君被跟拍，發現有新男友時，藍恭唯突然對她說，曾經有記者問他藍有沒有對象，當時藍不僅回答有，還說他的對象就是「鄭亦真」。

2人在頻繁的約會過程中，也並沒察覺有被狗仔跟拍，一直到接到週刊電話後，鄭亦真第一時間就想跟藍恭唯討論是不是要乾脆公開戀情，但一個下午都找不到人，於是鄭亦真就前往藍的住處，但藍恭唯出來後卻對她說，「房間裡面有人，妳先回去，我等一下打給妳，晚點跟妳」，當下鄭亦真也追問是誰在裡面，藍恭唯回答，「我有女朋友」，然後他女朋友也出來，鄭亦真看到後十分傻眼，也哭紅雙眼。

鄭亦真問，「你們交往多久？」而藍恭唯的女友則十分驚訝的表示「半年」，甚至還反問鄭亦真，「現在是什麼狀況」，鄭亦真則說，「你問藍恭唯啊」，也是到了這個時候，鄭亦真才明白，自己成為了第三者，而藍恭唯女友則是被劈腿。

鄭亦真感嘆，當時認識藍恭唯時，他還說自己的夢想是競選南港、內湖地區的議員，雖然彼此年紀有差距，但還是覺得他是個有理想的有為青年，但沒想到最後的結果會是這樣，「甚至在發現他劈腿後，我當面告知他，有週刊拍到我們了」，但藍卻只關心「被拍到的照片好看嗎」，令鄭亦真感到十分心寒，並決定離開。

而藍恭唯則對鄭亦真說，「我陪你出去」，藍的女友也跟著鄭亦真出來，藍恭唯雖然也跟著出來，但卻也是不知道該做些什麼，甚至當下藍的女朋友看到我難過大哭，還跑來安慰鄭亦真，鄭亦真則道歉，「我不知道自己介入你們的感情，因為藍恭唯一直說他是單身」。

鄭亦真回想藍恭唯曾對他說，要與球友打球吃飯、要早一點回家睡覺，但藍恭唯的女友戳破他謊言，指那天那天他們兩個是去逛基隆夜市。同時，鄭亦真也想起另一次的事情，懷疑藍恭唯也是時間管理大師，只是突然同時兩邊時間尬不過來，甚至就連週刊打來的這天，他明明就是跟女友約好要在家裡，卻跟鄭亦真說很累想睡一整天。，而鄭亦真當下想連絡他，他不僅不回應，還辯稱是「收訊不好」並截圖佯稱「賴是不是有問題？」

鄭亦真說，若沒有接到周刊電話，跑到藍恭唯家，自己還真的以為是收訊不好，雖然這些都是私人領域的事情，但也因為被週刊拍到，她不想之後又有太多的揣測，決定在臉書上說明清楚，「很抱歉讓大家操心，也浪費了社會資源」。

不過，鄭亦真認為，今天自己和藍恭唯的女友都是受害者，不該保持沈默，並表示自己還是會繼續在工作崗位上努力，「謝謝一直支持我的人，請讓我用更專業的新聞內容來補償大家」。

(中時新聞網)