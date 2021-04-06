康和證券集團關懷偏鄉，捐款50萬元予中華基督教救助協會「1919愛走動」，送暖急難家庭。康和證券董事長鄭大宇有感於急難家庭急需各項資源，又以個人名義加碼捐款50萬元。鄭大宇表示，新冠疫情重創許多產業，不少家庭更因工作減少而陷入生活困境，急需幫助；康和的捐款或許微不足道，但期望以企業的投入拋磚引玉，激發更多正向的力量。

去年逢康和證券成立屆滿三十周年，自結獲利更創下歷史新高業績。鄭大宇感念到企業由草創初期一路發展壯大，來自於各界的幫助太多。秉持著「取之於社會，用之於社會」的回饋之心，康和擴大參與公益活動，並以具體行動投入更多關懷，善盡企業的社會責任。

中華基督教救助會秘書長夏忠堅感謝康和證券的善心，他以「台北101」比喻公益救助如何傳遞給急難家庭，救助協會扮演的是中間「0」的角色，而兩個「1」則分別代表社會上幸福、健康、富足的世界，及艱難、缺乏、痛苦的另一個世界。透過中間的「0」做為橋樑，連結健康、喜樂、富足、有餘的資源，傳遞給艱難、缺乏、痛苦的人，讓「101」的服務成為更具意義的台灣地標的工作，被社會大眾所關注。

鄭大宇已經連續三年號召康和證券集團同仁，以接力方式參與中華基督教救助協會「1919愛走動」單車環台公益募款活動，透過踩踏表達對土地的愛，也透過環台走進偏鄉，關懷急難家庭，累計三年已有19人次的康和成員參與、騎乘距離接近4000公里。

康和勇士在環島途中展現高度的團隊互助精神，讓其他隊友印象深刻，尤其鄭大宇放下繁重工作，連續三年單車環島，為急難家庭募款，精神可嘉。鄭大宇指出，他只是做該做的事，對比那些堅持在缺乏資源的偏鄉，投入第一線服務弱勢族群的勇者，自己的付出微不足道。未來將持續推動康和以更多具體行動支持公益關懷，形成企業文化。

(工商 )