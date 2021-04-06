豐邑機構發起省水比賽，全民都可參加，盼帶動婆婆媽媽一起節水賺好禮。（豐邑機構提供／馮惠宜台中傳真）

全台水情亮紅燈，台中、苗栗地區更自4月6日起實施供五停二限水。為響應政府節水，在台中、新竹等地與104個社區合作的物業管理公司：豐邑機構也發起省水大作戰，只要家庭用水今年3-4月水單與109年同期用水量比較，節省超過5％者，即可有機會抽中價值近萬元的豪華鍋具組，盼帶動婆婆媽媽一起節水賺好禮。

豐邑機構表示，家庭用水的大宗多是婆婆媽媽廚房與家事用水，所以特別祭出豪華鍋具當省水比賽獎勵，邀請大家共同省水大作戰，一方面也是慰勞辛苦的家庭婦女。

這項活動也引起居民熱烈討論並互相意見交流，分享節水小撇步：如除濕機收集的水，可以用來澆花或擦地板；洗衣水、洗澡水可用來沖馬桶；洗米水可以拿來洗碗盤，不但省水還可以減少汙染；以掃地代替拖地，減少拖地次數等等。

家住在台中的一名蔡女士說，台中4月6日開始限水，供五停二，會要求家裡小孩限時5分鐘洗完澡，淋浴的水收集起來沖馬桶。洗手台放個小臉盆接水，可以用來澆花。

豐邑機構喜來登物業經理甘志偉也提醒，解凍食物別用水沖，放在金屬鍋具上，溫度傳導快，能加速解凍。衣服累積到洗衣機八分滿再洗，最省水省電。

豐邑機構強調，每個人的生活都離不開水，雖然大環境無法改善，但是每個人都省一點，集合眾人的力量，剩下的水量就很驚人了。如果可以推動100個社區省水，每戶都可以省下5％約14公升的水量了話，每日總計就可省下67萬公升的水，相當可觀。

這項比賽全民都可以參加，只要家庭用水今年3-4月水單與109年同期用水量比較，節省超過5％者，將水單收據於6月25日前拍照上傳豐邑豐生活臉書粉絲專頁，就有機會抽豪華鍋具組。豐邑機構期盼透過這次省水比賽，拋磚引玉來讓民眾了解省水小技巧，落實節水愛地球，並守住荷包，共同為台灣乾旱盡份心力。

(中時 )