【LIVE直播】疫苗擴大開打首日 疫情指揮中心最新記者會｜2021.04.06

國內今新增2例新冠肺炎境外移入病例，為本國籍10多歲及20多歲男性，今年3月上旬一同至埃及工作，入境採檢確診。截至目前，國內共累計1050名確診案例。

案1050於3月29日出現咳嗽症狀，案1051亦自同日起出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛及頭痛情形。2人於4月4日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時主動通報有症狀，在機場採檢，今日確診新冠肺炎，Ct值分別為20及21。

指揮中心表示，2名個案同班機前後2排座位旅客共5人，其中2人列為居家隔離對象，另3人入境後已至集中檢疫所檢疫，故無需再匡列為居家隔離對象。至於12名機組員，因有適當防護且已出境，無需匡列為接觸者。

截至目前，國內共累計1050名確診案例，分別為934例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例比利時工程師；另1例江蘇台商(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、1004人解除隔離、36人住院隔離中。

(中時新聞網)