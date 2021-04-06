全台水情持續嚴峻，台中、苗栗及北彰化地區6日水情轉為「紅燈」，並啟動「供5停2」分區供水措施。

台中市春水堂人文茶館因應停水期間，客人上門進店時，帶位夥伴會提供「節水菜單」外，內部還會提供免洗餐具，並向客人說明是為因應停水期間使用「節水菜單」；供水日則恢復「常態菜單」。該公司很感謝客人都願意理解及體諒，大家一起共體時艱。

春水堂興業集團表示，該公司因應「供5停2」，停水的兩天也外叫水車、冰塊，確保店內飲品和餐點供應正常；停水期間，客人不用擔心「節水菜單」上的品項會供應不足。

台中市南區正義街在家門口騎樓經營炸蚵嗲、菜頭粿的趙健良，趙太太在1樓從事理髮業為生。趙太太說，他們工作約20年，20年來雖曾遇到過停水，但印象中一週連停2天還很少見。

台中市南屯區經營炸蚵嗲生意的趙健良，因停水很不方便，只好趁這2天休息。（陳世宗攝）

趙太太的理髮店，因缺水洗頭造成客源減少；但只要客人同意不洗頭，她還是會服務，加減貼補家用。(陳世宗攝)

「供5停2」首日，趙健良經營炸蚵嗲生意沒水很不方便，只好趁這2天休息。趙太太的理髮店，因缺水洗頭造成客源減少；但只要客人同意不洗頭，她還是會服務，加減貼補家用。

(中時 )