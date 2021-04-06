台鐵太魯閣號出軌意外，造成重大死傷，一名男子懊悔自己幫妻小搶到車票，當連續幾個小時完全沒有他們的消息時，他的心似乎持續掉了好幾拍，那種慌與痛，他可能這輩子都無法、也不願再承受第二次，直到確認妻小無生命危險才放下心中大石。他怒批工地主任李義祥，「多少人的人生還沒有正式開始就因為你而結束，你卻只顧你自己的人生是否結束！」

原PO今天上午在臉書表示，他一個月前親手為家人搶到車票，沒想到竟然出事了，連續幾個小時完全沒有妻小的消息時，他的心似乎持續掉了好幾拍，這樣的慌與痛這輩子都無法再承受第二次，雖然百般心疼他們的傷勢，但得知無生命危險已屬萬幸。

男子在臉書PO文指出，當連續幾個小時完全沒有家人的消息時，心持續掉了好幾拍，那種慌與痛這輩子都無法再承受第二次。(圖/截自臉書)

不過原PO隨後得知表弟不幸逝世，感覺心臟又被劃了一刀，久久無法自己，他看到同為受難家屬的父親，抱著才六歲的小女兒說「可以讓我再抱抱她嗎？」，他說這麼年輕的生命，才剛要萌芽就此殞落，同為人父，實在痛心，每次聞訊都讓他的眼淚無法停滯。

原PO並怒批李義祥「你說你的人生從此結束，但多少人的人生還沒有正式，開始就因為你而結束？我一點都不在乎你的人生是否結束！五十條人命，這近百個家庭的人生都因你變得愁雲慘霧，你卻只顧你自己的人生是否結束！」

提到究責，原PO質疑，你們是否有該負責的一個也別想逃，該改善的一次到位這般的魄力？如果沒有，就別再說你們會負責。原PO感嘆，雖然憂心無奈與徬徨無助之情難以言表，但失去的誰都知道已經喚不回，只能想想現在還擁有的，珍惜身邊每一位親朋好友，並勉勵同為受災家屬的人，共同早日走出傷痛。

貼文曝光後，讓眾多網友不捨，紛紛回應「請節哀」、「我知道任何話都無法安撫平息家屬的心情，我也憤怒的想說，還給我們花東人一條安全的回家路」、「願一切安好！」

(中時新聞網)