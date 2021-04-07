太魯閣號事故發生意外，造成多人傷亡，勞動部今天表示，原本3月15日凌晨2點要去勞檢清水隧道旁的工地，但當天該工地並未施工，因此未勞檢，事發之後也派人勞動檢查，初步認定違反門禁管制、承攬管理等職安法規。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部針對「職業災害千人率逐年顯著下降，惟近來重大職災事件媒體報導屢見不鮮，就我國職業災害預防精進作為現況及檢討」專案報告。

立委蘇巧慧關心近年台鐵勞檢情況，許銘春表示，近10年來共勞檢台鐵1046場次，罰鍰79場次、339萬元、停工9場次；而在今年台東海端發生事故後，勞動部也在3月2日至15日勞檢15場次，罰鍰9場次、53萬元、停工1場次，其中違反法規項次最多就是「未落實承攬管理」。

立委賴香伶詢問，是否有針對事故工地勞檢過？職安署署長鄒子廉說，原本要在3月15日凌晨2點針對該工地勞動檢查，但當天該工地並未施工因此做罷，職安署也針對台鐵6年期改善的223標案會在1個月內全面勞動檢查，而邊坡滑動、警示等也將列入檢查重點。

賴香伶也要求，台鐵工區應設置CCTV等監控系統，即時掌握施工動態：公共工程工地主任應全面回訓教育，提升工安意識。

許銘春說，會與交通部溝通、盡速建置監視系統，也將盡速辦理工地主任全面回訓。

(中時 )