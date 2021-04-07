許多民眾都相當懼怕蟑螂，尤其是飛起來的時候！雙胞胎女星佩佩也相當討厭蟑螂，為了訓練女兒的膽量，從1歲時就開始讓她跟蟑螂共處，2年後公開實驗成果，讓網友跌破眼鏡。

佩佩昨（6日）在臉書分享從Youtube頻道上傳的一支影片，紀錄女兒從嬰兒時期被訓練跟蟑螂玩的生活點滴，她表示自己是婚紗店老闆娘，為了養育女兒研讀兒童教育多年，擁有心理諮詢師、兒童全腦開發老師的身分，因為自己很害怕蟑螂，所以想到一個方法訓練女兒，就是從小時候開始頻繁接觸蟑螂玩具，讓她習慣有蟑螂的存在，藉由這個實驗測出小孩長大後是否不會害怕蟑螂。

佩佩從女兒1歲時開始展開練膽實驗，坦言一開始也不知道結果會如何，影片中可以看到女兒拿著一隻可遮住半張臉大小的蟑螂玩具，不停地把玩著，表情看不出一絲害怕，直到3歲的現在，女兒還可以翻蟑螂的肚子、甚至親下去，說牠們很可愛，讓負責拍攝的佩佩看得頭皮發麻，直說以後女兒可以幫忙打蟑螂。同時，佩佩解釋會公開成果的原因，是有太多網友都好奇訓練完的結果，也歡迎參考看看其做法。

許多網友看到結果如此成功，都感到不可思議，忍不住直呼：「超強的，快學起來」、「好厲害，我都不敢抓」、「大開眼界了我」、「謝謝提供方法，將來有小孩也來試試看」等。

媽媽從女兒的嬰兒時期開始訓練不怕蟑螂，結果出爐了

(中時新聞網)