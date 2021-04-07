峮峮7日出席水餃品牌活動，她最近因與啦啦隊長吳小白兒子洋洋的合照引發熱議，男童將手放在她胸部上方令粉絲超羨慕，她笑說：「沒關係就摸吧，僅限5歲以下跟動物，只要肯理我都好，當下我只覺得很開心，可以跟小朋友一起玩。」她近日成為中視《飢餓遊戲》新女主持人，笑稱累到哪裡都能睡。

峮峮表示：「我原先以為啦啦隊已經很累，沒想到加上《飢餓遊戲》，才叫真正的累，因為我到家通常都很晚，但隔天又要一大早就起床，真的又累又餓，幸好非常好玩，大家都很照顧我。」她笑稱本來希望可以回復白皙肌膚，但出了一整天外景又打回原形，「我前陣子還很認真吃維他命C，還有擦防曬耶」。

洋...洋👶🏻........................ 翔...翔🐘........................ 峮峮-吳函峮 吳小白的伍肆叁 小翔艾比ya 吳洋洋的伍肆叁 #祝大家愚人節快樂 #快樂人生 #謝謝朝元照片 由 Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊發佈於 2021年3月31日 星期三

峮峮19日即將迎接31歲生日，她分享生日願望，「希望外婆生日健康，物質方面則希望可以有台洗烘衣機，希望廠商代言趕緊找上門」。她提及啦啦隊制服來不及洗，從下午到晚上10點汗流了又乾，「那個汗真的不是開玩笑，你們想聞護腕嗎？」現場一陣大笑，她感恩此刻忙碌狀態，「現在很忙、很充實，歡迎大家找我」。

(中時 )