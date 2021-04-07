台電重啟台中火力發電廠3號機，台中市政府不僅開罰2000萬元，並函送負責人偵辦。經濟部次長曾文生今偕同台電董事長楊偉甫召開記者會，回擊指發電是供應台灣人民所需，「拿來政治操作不應該」。如果中市府真的要減少空污，就是讓已經都審9個月中火新燃氣機組趕快通過，取代燃煤。

曾文生同時也為楊偉甫抱屈，說要感謝楊以及台電2萬6000名員工，盡最大努力維持台灣供電所需。曾表示，楊是他的前輩，他還沒到經濟部，楊就是次長。去年端午楊被台中市移送一次，現在又被移送一次。直言不希望此事歹戲拖棚，更不希望歹戲重播。

他呼籲，如果真要減少空污，不是去計算幾部燃煤機組，而是讓較乾淨機組替代。目前最好方式就是讓天然氣機組趕快建設完成，去替代燃煤發電量，但中火燃氣機組送都審已超過9個月，到目前為止還沒通過

曾文生也諷刺中市府對3號機偷偷摸摸啟動的指控，強調啟動後台中環保局一個半小時內就到廠內，顯示環保局都有監測，何來偷偷摸摸之說。而中市府對中火2、3號機的廢證，在2020年就被環保署撤銷。台中市政府不服，向最高法院提起停止執行申請，卻也在同年10月份被駁回。

接下來要進入夏季，曾文生說，台電非空污季承諾是4到9月底中火最多啟動9部機組，到今天為止才啟動8部。而3月底已連續三天用電負載超過歷年，景氣因為疫情關係非常好，今年用電有繼續成長可能性，加上天氣越來越熱，台電必須為夏季供電穩定作準備。

(中時 )