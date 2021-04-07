怎麼還不下雨！中南部水情吃緊，經濟部宣布中苗彰地區6日起實施「供5停2」分區用供水措施。中部民眾怕到時沒水可用，紛紛想方法儲水、省水應對。一位台中女網友自稱「省水一姐」，她分享自己的省水撇步，在緊急時期，一桶水馬上有多種用途。

原PO在臉書「爆廢1公社」上表示，「有水當思無水之苦，真的要沒水用才知道沒有被限水很幸福。」近日台中開始進行分區供水措施，原PO分享自己的省水絕活，直呼「請叫我省水一姐」。

原PO指出，她拿妹妹的洗澡水來洗澡，還特地站在臉盆內洗，將洗完的水省下來沖去衣服上的泡沫。另外，她將水盆放在水龍頭下方，即可將多餘的水拿去沖馬桶，瞬間讓一桶水有多種用途。沒水只好省著點用！原PO坦言，「第一次這麼刻苦」，更笑稱自己有客家人的血統。

貼文一出，網友打趣表示，「宜蘭人表示，雨下到都長香菇」、「直接在公司洗澡完再回家」、「妳這樣叫省？我都直接不洗澡」、「我多冰的飲料喝完，冰塊都留著，溶化後水拿來泡麵吃，麵吃完湯再拿來沖馬桶」、「不要洗澡、不要洗碗、不要做家事」。

(中時新聞網)