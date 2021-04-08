台鐵太魯閣號408次列車出軌意外，造成嚴重傷亡，電視新聞節目持續播放令人鼻酸的場景，精神科醫師提醒，有憂鬱傾向的民眾最近應該避免接觸這類讓人感傷的訊息，生還者與救災人員則應多做預防，以免罹患「創傷後壓力症候群」（Post-traumatic stress disorder，簡稱PTSD）。

「可以讓我再抱抱她嗎？」，1名年輕父親向救難隊員請求，想再抱抱已無生命跡象的小女兒。鏡頭下的他就這樣靜靜地坐在隧道旁摟著小女兒，場景令人鼻酸。

李姓搜救員在臉書貼文，講述他搜救時的磨心經歷，還提及進到隧道後，1個讓他無法忽視的聲音，就是手機鈴聲，1支鏡面破裂的手機不停地響著，他從螢幕上得知來電者是「爸爸」。

剛開始他並沒有理會，但接過1名傷患，等待下1名傷患的過程中，該支手機又響了，此時看到螢幕顯示未接來電18通。最後他仍沒有幫忙接聽，只能靜靜祈禱，那支電話是倉皇逃生的人遺落下來的。

精神科醫師楊聰財說，遭逢重大意外事件後，身心承受巨大衝擊，並不會立即出現創傷後壓力症候群，而是會有焦慮、緊張和憂鬱等「急性壓力症候」，但如果持續1個月，未能走出陰霾，就屬於「創傷後壓力症候群」。

「創傷後壓力症候群」患者常有逃避心態、容易恍神，覺得生活沒有真實感，且因過度警覺、持續驚慌，而難以入眠，造成睡眠障礙，經常做惡夢，腦海不時出現死傷驚悚、悲傷的等場景。

楊聰財建議，此次重大車禍意外事故告一段落後，生還者、救難人員及罹難者家人親友應放慢生活步調，維持規律作息，依照原來的睡眠作息。不要對自己過於嚴厲，盡量不要讓自己陷入「當初應該怎樣，就不會……」等懊悔。

楊聰財提醒，生還者以及憂鬱症者應該轉移注意力，不要閱讀、接觸電視、報紙或網路等相關新聞。親友們應該發揮支持作用，陪伴生還者做些喜歡的事，不用給予太多建議，只需「傾聽」。

(中時新聞網)