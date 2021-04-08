鋼市持續熱絡，鋼鐵流通大廠新光鋼(2031)3月合併營收10.91億元，年增42.89%，第一季營收32.34億元，年增50.66%，公司表示主要係鋼鐵需求量增加及價格上漲，看好今年景氣，力拚業績持續成長。

新光鋼受惠於營建、離岸風電、太陽能防蝕鋼板等接單滿檔，1月合併營收創下新高，達12.67億元、年增90.14%，也比去年12月的高檔10.61億元再增長19.4%。2月營收仍有8.75億元的水準，3月工作天數回到正常，營收回升至10億元之上。

展望今年第一季，新光鋼接單、出貨均暢旺，且鋼價維持向上態勢。先前公司在鋼市低迷時大量採購原料鋼材，低價鋼品庫存約有6個月，中鋼預計上半年鋼價向上，新光鋼也可望受惠報價上漲，有助今年上半年獲利逐季走揚。

新光鋼去年下半年起，受惠台商回流設廠、民間住宅工程市場熱絡，政府也持續釋出公共工程建設案、捷運工程建設案等，以及布局已久的太陽能、風電事業效益陸續顯現，帶動公司接單順暢；並隨著鋼價逐步走揚，公司也持續調整報價。

新光鋼去年本業及業外都明顯成長，整體獲利逆勢大增，歸屬於母公司業主淨利8.29億元，年增5.87倍，每股盈餘為2.69元，擬每股配發現金股利2元。公司看好今年景氣，力拚業績比去年持續成長，挑戰新高紀錄。

新光鋼看好今年鋼市景氣，公司發言人許昭郎副總經理表示，鋼料市場需求熱絡，上游煉鋼原料價格都持續上漲，各行各業在新冠肺炎疫苗開始施打，疫情可望漸緩，各國政府又都展開擴張經濟政策，帶動了工業生產與商業發展生機。新光鋼鐵將延續上一年的成績，持續深耕鋼鐵物流本業、太陽能發電相關組件、風力發電水下基礎管件，與上下游、異業合作、聯合承攬，再創企業新高峰。

(時報資訊)