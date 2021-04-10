就在現今NBA輪休或負荷管理風氣興盛當下，「戰神」艾佛森這種瘋狂想打球的行徑格外讓人感覺諷刺！根據前七六人總管比利金爆料，當年為了不讓受傷必須輪休的艾佛森出賽，七六人竟然想出把他的球衣故意藏起來，不讓他可以找到的誇張做法。

「艾佛森每到比賽日就不想休息，他不想輪休，也不希望缺席比賽，」比利金表示，「所以當他受傷的時候，我們知道他不能上場了，就會故意把他的球衣藏了起來，因為他會跑到休息室找自己球衣，我們卻早已把他的球衣索在某個地方。」

甚至艾佛森有次找不到自己的球鞋，竟然想出相當誇張的解決方法，比利金回憶，「有次在紐約，他找到球衣卻找不到球鞋，就想叫人去街角的商店隨便買一雙，他說給我一雙可以打球的鞋就好，甚至還問身邊的人，你的球鞋尺寸多大？」

這就是瘋狂想上場打球的艾佛森，身為1996年選秀狀元，他生涯拿過年度新秀、年度MVP、年度第一隊等獎項，更是4屆得分王、3屆抄截王，他在2013年10月30日宣告正式退休，七六人也在2014年3月2日替他舉辦3號球衣退役儀式。

(中時 )