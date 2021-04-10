來自全國22所高中職229隊近800位學生10日齊集正修科大參加「木橋載重創新設計競賽」，以彎月、星空、大海及球形橋樑組合而成的「星辰大海」創作，讓人宛如置身外太空，令現場同學看得出神，校長龔瑞璋表示，競賽展現學習成果，也藉此能夠教學相長。

由正修科大舉辦的「木橋載重創新設計競賽」主要以木條設計模擬橋梁結構，試驗結構系統所能承載最大的能力，激發設計創造力，競賽分為外型創意、結構系統及製作工藝的「造型創意」，及以木橋加載重量到破壞，與自重比值的「最大強度」及「精準強度」比賽。

全國各地高中職近800位學生齊聚正修科大，展現自己的創作，學生以木條及棉繩設計模擬橋梁結構，測驗結構系統承載的最大能力，由評審團評選出最佳作品，鼓勵學生多參與科學實驗獲得相關知識。

現場陳列來自各職校學生創作的橋樑造型，引人矚目「星辰大海」創作，以彎月、星空、大海及球形橋樑組合而成，中間球形橋樑以拼圖方式配合手錶錶帶的鏈結構組成，再用懸吊方法達到視覺懸浮效果，外層彎月採用多層刻幾何星辰的壓克力堆疊，加上燈條配合，讓作品有層次感，吸引很多同學駐足，讚嘆連連。

正修科大土木與空間資訊系主任田坤國說，木橋載重競賽在訓練學生的力學知識及結構觀念，經由作品創作，把材料特性發揮到極限，創意造型賽則是將生動活潑的作品與環境結合，展現參賽者的創造力。

(中時 )