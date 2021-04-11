儘管籃網「六星連線」尚未真正到齊接受考驗，才剛傷癒復出的杜蘭特，卻已經信心滿滿可以建立所謂的連霸「王朝」了，10日即將重返籃網先發行列的杜蘭特表示，「我認為我們正在建立那種基礎，這一切都從籃網老闆蔡崇信開始！」

「我喜歡我們正在打造的東西，我認為從第一天開始，我們就在努力培養那種文化與精神，」杜蘭特表示，「每個人都作出貢獻，你知道的，每個人都有他們的價值，從先發到替補，我們愛每一個人，也都相當珍惜每一個人可以帶來貢獻。」

「假如我們可以建立那種氛圍，那一定很棒，」杜蘭特說，「就像我所說，那是基礎，我們可以在這種基礎上面成長，我會因此感到開心，我們正在建立那種基礎，一切起於蔡崇信，人們會樂於看到那一幕誕生，球員也會樂於加入我們。」

至於杜蘭特自己是否還在追逐總冠軍，他的回答是，「在我拿到第一次總冠軍後，我意識到我現在只關注自我成長了，像是我可以變得多優秀，不再那麼專注奪冠，但也很看重總冠軍，我想要奪冠，繼續體驗那種感受，但那並不是終點。」

(中時 )