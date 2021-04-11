「痛苦歌王」孫情10年前罹患糖尿病，結果為了恢復健康多運動，又患上足底筋膜炎，讓他相當無奈，而他也在節目曝光自己平常飲食習慣。

孫情日前在《命運好好玩》透露，自己吃素一輩子，也沒有大魚大肉或狂吃，卻得了糖尿病，讓他很冤枉，不過自己不喝水愛喝可樂，「我大概有20年沒喝過水，口渴就喝可樂或果汁。」

此外他很愛吃白米飯，每餐平均都吃兩碗飯，長期下來身體就出現狀況，他體重開始下降，從一開始的1、2公斤，到最後直線下降，狂掉10公斤，讓他相當緊張，就醫才發現血糖飆到400，確定罹患第二型糖尿病。

而他為了健康，也開始健走，從每天4千步到6千步，數值都有漸漸降下來，他就硬逼自己提升到一天走1萬2000步，結果又患上足底筋膜炎，「踩到都會痛」，只好花錢買厚底鞋墊跟襪子，語氣相當無奈。

而營養名師劉怡里也提到，糖尿病患者的確需要注意足底的護理，因為不能跌倒受傷，有時候血糖控制不好的病人，敏感度會變差，小傷口就會容易感染和敗血症。

資深歌手孫情過去因在演唱時，常深陷歌曲意境中，而露出痛苦表情，因此有著「痛苦歌王」的外號，當年擁有超高人氣的他，一度忙到胃出血，於是選擇在1986年閃電引退。

孫情血糖狂飆400健康出大事，他吐露驚人真相。(影／取自命運好好玩YouTube)

(中時新聞網)