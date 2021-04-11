王宥忻日前推出親子教養書《抓狂父母拯救計畫》，今（11日）舉辦新書簽名會，是她雙喜臨門的日子，除了新書銷售冠軍讓王宥昕多了暢銷作家的封號，也是她和老公結婚滿10週年的日子；老公特地到場送上一克拉、要價約130萬的鑽戒，感謝老婆10年來不離不棄地付出：「剛開始在一起的時候生活很刻苦，還有負債要還，所以也沒有錢辦婚禮，宥昕曾說想要至少一克拉的鑽戒，今天實現老婆的願望。」

她透露10年婚姻也曾經歷低潮，剛結婚時老公負債千萬，那時候她剛好懷孕，挺著7個月孕肚不斷地講課賺錢，後來小孩有早產跡象，在醫院安胎2個月，老公每天幫她把屎把尿，之後生下寶寶，當時心酸地看著在保溫箱裡的孩子，自責沒把他生好，幸好夫妻倆同心完成共同目標、解決許多挑戰，迎來現在的好日子。有趣的是，兩人2人雖經常放閃秀恩愛，王宥忻仍自爆曾對老公的觸摸、求歡冷感，語出驚人表示「膩了」，夫妻倆近年開始天天幫對方洗澡、溝通傾聽，感情才逐漸升溫。

王宥忻（左）和老公結婚10年。（固力狗娛樂提供）

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