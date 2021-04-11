屏東九如鄉北玄宮舉辦台灣蘭花節，有1200盆蘭花參展，吸引許多蘭花愛好者前來欣賞。（潘建志攝）

屏東九如鄉北玄宮舉辦台灣蘭花節，有1200盆蘭花參展，玄天上帝獎是由台南蘭友施福財種植的萬代蘭獲得。（潘建志攝）

屏東九如鄉北玄宮舉辦台灣蘭花節，有1200盆蘭花參展，獲得天上聖母獎的為羚羊石斛蘭。（潘建志攝）

農曆3月3日是玄天上帝誕辰，九如鄉北玄宮主祀玄天上帝，每年廟方都會在誕辰前後舉辦台灣蘭花節為祂祝壽，今年共展出7大蘭屬、1200盆蘭花。特別的是，今年代表玄天上帝、天上聖母、福德正神3尊神明的蘭花，都擲筊到第二次PK才選出。

台灣蘭花節今年邁入23周年，現已打出名號，每年都吸引大批人潮前來觀賞。比賽過程由評審從各組選出冠軍，各組冠軍再擲筊，由玄天上帝、媽祖娘娘、福德正神選出代表祂的花，其中玄天上帝獎為當年冠軍。

今年在擲筊時，三個神明獎都是擲筊到第二次PK才選出，為23年來首次，其中玄天上帝獎是由台南蘭友施福財種植的萬代蘭獲得，蘭花展總召集人龔泰文說，他的花開得很茂盛，節間都開滿了粉紅色的花，非常壯觀，10年來都有參加比賽，今年獲得冠軍。

另外獲得天上聖母獎的為羚羊石斛蘭，特色也是花朵茂密、捲曲、整齊度高，看起來很有氣勢；福德正神獎的是仙履蘭，花朵數相當多，含花苞共有12朵，花朵紅翅膀修長美麗，非常難得。

龔泰文說，得獎蘭花除了靠技術外，也要有點運氣，「開得好也要開得巧」，若剛好比賽期間花朵盛開，得獎的機會就很大。至於開花時間雖然可用人工以光線進行微調，但效果有限，當年氣候對品種開花期仍有很大影響。

北玄宮台灣蘭花展即日起展至4月18日為止，歡迎有興趣的民眾參觀。

(中時 )