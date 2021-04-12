縣市首長今（12）日帶頭接種AZ疫苗，希望提升民眾施打率。高雄市長陳其邁表示，這兩天在議會備詢，結束後就會馬上去打。他預計周三上午，在市府防疫會議後，約11時30分到民生醫院接種。

陳其邁重申，施打疫苗利大於弊，AZ疫苗由牛津大學團隊研發，利用腺病毒為載體，置入轉錄重組武漢肺炎的S蛋白基因所組成的疫苗，在安全性及臨床試驗，經過科學資料檢視，在包括歐盟、台灣CDC的專家會議，都認為施打AZ疫苗，還是利大於弊。

陳其邁表示，鼓勵大家還是能盡量施打，不僅保護自己健康，尤其第一線醫護人員，是直接面對病毒挑戰，更重要是保護家人跟周遭朋友，能快速建立集團免疫，才能夠保障社區抑止疾病流行，所以還是鼓勵大家一定要去打疫苗。

陳其邁說，今天在議會備詢，這兩天結束後，就會馬上去打，「假如今天沒有到議會，我就會馬上去打，早上七早八早天亮我就去打」，這個對自己有好處，利大於弊的疫苗接種，呼籲大家還是要相信專家。

高市衛生局則表示，陳其邁因周一、周二需赴議會備詢，預計14日周三上午、市府防疫會議結束後，約11時30分至民生醫院接種AZ疫苗。

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(中時 )