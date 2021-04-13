民眾反應登山步道口廁所，已經年久失修封閉兩年。（市議員楊典忠服務處提供）

台中港區自運動公園後，沙鹿登山步道又成為網路IG打卡熱點，但是民眾反映步道入口處的廁所封閉2年，實在非常不便，市議員楊典忠請新任觀光旅遊局長韓育琪參訪沙鹿登山步道之際，希望改善登山步道基本設施，為沙鹿觀光增加新亮點。市府觀光旅遊局指出，將向中央爭取經費改善廁所。

市議員楊典忠表示，沙鹿登山步道由於在國道三號下方免曬太陽、全長2公里緩坡道與高聳梁柱成為沙鹿登山步道的特色，不僅成為沙鹿民眾晨昏散步的最佳步道；沿途附設停車格位也吸引外來遊客拍照散步，本來安排觀旅局長會勘沙鹿登山步道，希望可以補植景觀植栽，改善沿途土石裸露的情況，規劃步道安全設施。

楊典忠指出，卻有民眾當場反應登山步道口的廁所已經年久失修封閉兩年，打1999陳情也都沒有下聞，也有民眾說，來IG打卡熱點拍照，首先映入眼簾的竟是泛黃警示帶圍著的木造廁所，瞬間感覺就很落漆，更有民眾說兩座廁所，一座壞了、另一座沒水，實在不便。

楊典忠說，縣市合併之初，大肚山北側山坡地在颱風來襲之時，經常發生土石泥流順著台灣大道而下，也造成國道三號沙鹿段下方基柱裸露，沙鹿登山步道土石石礫堆積，經過市府水利局整治野溪與規劃治洪池，才讓颱風來襲的台灣大道河情況有所改善。

楊典忠強調，如今沙鹿登山步道成為網友拍照熱點，市府有責任改善不良的基礎設施，也希望進一步規劃多條從沙鹿至都會公園的登山步道，營造更友善、安全、美麗的海線登山步道。

市府觀光旅遊局指出，將向中央爭取經費改善廁所。

(中時 )