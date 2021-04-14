小黃狗遭機車高速拖行傷重滿地血 飼主辯不乖處罰後丟繩逃跑(取自臉書「有點毛毛的」)

1名網友日前在路上直擊1名騎士高速騎車拖行土黃色米克斯犬，該犬被拖到後腳破皮擦傷，地面上留下一大灘血跡；騎士之後被憤怒民眾攔下後，竟惱羞成怒稱狗性情暴戾、會咬人，才會處罰狗，說完就拋下狗離去；但民眾發現該狗根本不會兇人，即便受傷了還是不斷搖尾巴，眼神充滿無辜驚恐，讓不少民眾痛批飼主殘忍，「應該是你被拖行的」。

1名網友在臉書「有點毛毛的」發文，他日前發現馬路上1名騎士用牽繩一路「拖」著黃色米克斯犬，該犬遭拖行1段路後，被路邊民眾看不下去攔住騎士；騎士惱羞成怒表示他飼養的該犬因為性情暴戾、會咬人，無法管教下才會做出此舉，他解釋完後直接丟下狗離開，讓附近民眾傻眼。

騎士高速騎車拖行土黃色米克斯犬，該犬被拖到後腳破皮擦傷，地面上留下一大灘血跡。（圖／翻攝自臉書「有點毛毛的」）

不過事後原PO靠近遭拖行的狗時，並沒有發現狗有任何暴戾舉動，甚至溫順地靠近陌生人；該犬靠近路人時頭低低的，眼神相當無辜可憐，而牠的左後腳疑似因為拖行露出恐怖的傷痕，身後也有一大片血跡；原PO表示已經將該犬送到醫院救治。

許多民眾則留言說，「真的有夠可惡的，真應該讓他也體驗一下被拖行的感覺」、「狗狗的眼神看了好難過，受傷了還是一直搖尾巴」、「我覺得這個主人也很兇會咬人，叫他也來給我拖看看」、「通報動保處了嗎？最重點應該是通報動保處找出這人罰款」、「感謝攔下的人」、「先報警然後聯絡動保團體」。

(中時新聞網)