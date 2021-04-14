張姓男子7年前假冒弟弟的名義申請補發房地所有權狀後，再以此向傅男借250萬元並設定抵押權登記，之後地政事務所發現錯誤才塗銷登記，但害傅男討不回錢，傅請求國賠，歷審駁回聲請，但台灣高等法院更一審改判板橋地政事務所須賠償250萬元。可上訴。

高院更一審認為，張男冒名向板橋地政事務所補發房地權狀，取信傅男後取得借款250萬元，但傅男因虛偽登記而受有無法取回借款的損害，能認為該虛偽登記原因應歸責於他，板橋地政事務所應對他負賠償責任，判決國家賠償250萬元。

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(中時 )

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