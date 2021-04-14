張姓男子7年前假冒弟弟的名義申請補發房地所有權狀後，再以此向傅男借250萬元並設定抵押權登記，之後地政事務所發現錯誤才塗銷登記，但害傅男討不回錢，傅請求國賠，歷審駁回聲請，但台灣高等法院更一審改判板橋地政事務所須賠償250萬元。可上訴。
高院更一審認為，張男冒名向板橋地政事務所補發房地權狀，取信傅男後取得借款250萬元，但傅男因虛偽登記而受有無法取回借款的損害，能認為該虛偽登記原因應歸責於他，板橋地政事務所應對他負賠償責任，判決國家賠償250萬元。
(中時 )
張姓男子7年前假冒弟弟的名義申請補發房地所有權狀後，再以此向傅男借250萬元並設定抵押權登記，之後地政事務所發現錯誤才塗銷登記，但害傅男討不回錢，傅請求國賠，歷審駁回聲請，但台灣高等法院更一審改判板橋地政事務所須賠償250萬元。可上訴。
高院更一審認為，張男冒名向板橋地政事務所補發房地權狀，取信傅男後取得借款250萬元，但傅男因虛偽登記而受有無法取回借款的損害，能認為該虛偽登記原因應歸責於他，板橋地政事務所應對他負賠償責任，判決國家賠償250萬元。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。