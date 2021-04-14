台股加權指數今(14)日收盤上漲41點，但今天台股是歷經了一場驚濤駭浪的過程，早盤先是上漲111點，接著往下急殺265點，指數上下巨震376點，午盤過後緩步拉升翻紅，尾盤順利收漲41點，大盤成交量連二日創史上最大量，突破4838億元，超越昨天的4707億元，這種情況真的相當罕見。

市場連日上沖下洗，但指數收盤位置與三大法人買賣超的金額卻變化不大，其實就是法人與大戶皆屏息以待台積電明天下午舉行的線上法說會，法說會的利多將決定台股4月下半與之後的行情方向，除了第二季與下半年營運展望、7奈米和5奈米等先進製程情況、資本支出與重複下單問題等等，筆者覺得最重要的看點，就是今年的「配息政策」，配息決定一切，殖利率是今年台股最重要的指標之一。

如同筆者上一篇專欄「別人漲上天 救救台積電！679冤魂還有1招解套」中所述，台積電如果維持上一季發放2.5元股利，台積電再攻上679元，會非常的困難；若預期提高到3元，甚至3.5元，股價往上收復679元或上攻700元，是合理可以預期的情況。因為，若一季配3元、一年能配息12元的話，股價679元的殖利率將是1.76%，至少不會輸近期的美10年期公債的1.7%，底部有殖利率做支撐，那才會吸引法人長線買盤進駐，台股才更有動能。

而今年殖利率之所以這麼重要，是因為今年以來，配息決議大方的公司，殖利率換算有5%以上，股價都立刻往上衝，如不久前的華碩、宏碁、中鋼構等，董事會決議後股價都飛天亮燈漲停，近期儘管台股震盪，這些股票還在高檔創新高，這就是殖利率的重要性，有能力的大公司照顧好股東後，自然不用怕股價會跌，反而會吸引更多資金挹注，股價就會漲，就會往上攻高，高殖利率就是今年的王道！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時新聞網)