台中市長盧秀燕抵達台鐵司機員袁淳修告別式會場致哀。（張妍溱攝）

交通部長林佳龍則不發一語從告別式會場離去。（張妍溱攝）

台鐵英雄司機員袁淳修，堅守崗位用盡力氣拚命煞車，守護列車上乘客性命，因公殉職，其英勇事蹟將永存人間，14日於台中市立殯儀館景福廳舉行告別式，來自各地的民眾及宗教團體、公會等，前往現場，悼念烈士，台中市長盧秀燕、交通部長林佳龍抵達致哀，盧秀燕說，「感謝大家的英雄，這樣的犧牲，能喚起鐵路安全」。

台中市長盧秀燕步出告別式會場，接受媒體訪問時表示，袁淳修的媽媽、太太及2位姐姐，在失去親人後，表現相當勇敢，希望袁淳修是最後的犧牲者，他的犧牲，能換來鐵路乘客的安全與交通工作人員的安全。

交通部長林佳龍則不發一語快步進入告別式會場，向袁淳修家屬致意，拒絕接受媒體訪問。

告別式現場懸掛「袁副壇主淳修成道追思會場」，袁淳修生前與家人都是一貫道親，告別儀式採一貫道殯葬禮儀進行，現場約近800名道親追思。靈堂佈置白、紫、淡粉紅相間的花海，遺照則以袁淳修著台鐵司機員制服為主照。

台鐵408次太魯閣號列車，2日行經花蓮清水隧道前方時，撞上滑落軌道的工程車，發生出軌意外，共造成49人喪生、200人多人受傷，司機員袁淳修，最後4秒腳仍腳踩緊剎車不放，為守護全列車旅客生命安全，因公殉職，將入塔台南柳營佛山觀音巖，讓後人緬懷。

(中時 )