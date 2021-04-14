台鐵英雄司機員袁淳修，堅守崗位用盡力氣拚命煞車，守護列車上乘客性命，因公殉職，其英勇事蹟將永存人間，14日於台中市立殯儀館景福廳舉行告別式，來自各地的民眾及宗教團體、公會等，前往現場，悼念烈士，台中市長盧秀燕、交通部長林佳龍抵達致哀，盧秀燕說，「感謝大家的英雄，這樣的犧牲，能喚起鐵路安全」。
台中市長盧秀燕步出告別式會場，接受媒體訪問時表示，袁淳修的媽媽、太太及2位姐姐，在失去親人後，表現相當勇敢，希望袁淳修是最後的犧牲者，他的犧牲，能換來鐵路乘客的安全與交通工作人員的安全。
交通部長林佳龍則不發一語快步進入告別式會場，向袁淳修家屬致意，拒絕接受媒體訪問。
告別式現場懸掛「袁副壇主淳修成道追思會場」，袁淳修生前與家人都是一貫道親，告別儀式採一貫道殯葬禮儀進行，現場約近800名道親追思。靈堂佈置白、紫、淡粉紅相間的花海，遺照則以袁淳修著台鐵司機員制服為主照。
台鐵408次太魯閣號列車，2日行經花蓮清水隧道前方時，撞上滑落軌道的工程車，發生出軌意外，共造成49人喪生、200人多人受傷，司機員袁淳修，最後4秒腳仍腳踩緊剎車不放，為守護全列車旅客生命安全，因公殉職，將入塔台南柳營佛山觀音巖，讓後人緬懷。
(中時 )
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