自行車雙雄業績搶眼，內外資研究機構調升再調升，匯豐證券最新把美利達（9914）、巨大（9921）推測合理股價升上418與430元，「4」字頭浮上檯面，恰好搭配部分資金轉進傳產類股，可望再度點燃新一輪自行車族群上攻行情。

匯豐證券台灣區研究部主管陳建名指出，美利達與巨大首季營收超乎預期，技壓零組件缺貨與航運運力吃緊逆風，因而將雙雄獲利預期上調3～8％。隨持續供應零售需求，並加緊補充幾乎耗盡的通路庫存，將使營運能見度延伸至2022～2023年，同步給予美利達、巨大「買進」投資評等。

陳建名認為，自行車族群熱潮發燙，卻仍有不少投資人抱持懷疑態度，懷疑論者的論調集中在，一旦新冠肺炎疫情解決，人們生活將迅速回到新冠肺炎爆發前的模式，但匯豐持續強調，疫情已經根本性且持續性扭轉市場對自行車產業看法。

各國政府透過支持自行車的基礎建設，並提供補貼，使自行車產業長遠後市比過去任何時期都要樂觀，此外，2020年的自行車爆發潮已耗盡八個月的庫存量（相當1,000萬輛），站在龐大零售需求的基礎上，自行車製造商必須全速運轉，以彌補庫存缺口，因此，訂單能見度可望延伸至2023年。

(工商 )