第16季WSBL下周二開打。（中華籃協提供）

第16季WSBL女子超級籃球聯賽下周二開打，昨天再度進行領隊會議，4隊也投票表決第17季WSBL新人選秀會是否保留保護名單，最終3比1確定取消建教合作保留名單，國泰則叫屈球隊照著制度配合，準時繳交報名表，另三隊卻直到昨天才交報名表，希望能有更公平的處理。

為了感謝各球團長期支持基層籃球，WSBL前兩屆選秀會有建教保留名單，4支隊伍可以保護球團建教合作學校的選手不被他隊選走，首屆5名、次屆3名，今年要再投票決定，國泰建議保有2名保留球員，但中華電信、台元紡織及台灣電力三隊不同意，4隊上個月底的領隊會議就對此議題沒有共識，延到昨天的領隊會議再度決議，最終僅國泰選擇保留、另3隊選擇不保留。

國泰女籃教練鄭慧芸表示，自己今天以球隊代表角色出席記者會，表示國泰是唯一準時在4月9日完成報名的隊伍，其餘三隊卻是直到昨天才交報名表，仍獲得參賽資格、出席今天的記者會，對於球隊照規則走卻受到如此對待，希望能有公平的機會和答案。

台元女籃教練邱啟益認為，取消建教保留名單，可以釋出更多女籃人才，也等於給選手體驗其他教練、球隊文化的機會，且3月25日那次會議就已經是3比1投票結果，但籃協建議各隊再回去和母企業溝通，才訂出4月14日必須有最後定案，3隊也覺得如果沒有決議導致賽事無法開打，才希望有結果再交名單。

籃協秘書長李一中回應，國泰確實是在4月9日報名期限前完成程序的球隊，但其他3隊希望建教保留名單存廢有結果再遞交報名表，籃協希望大家以和為貴、取得平衡點，讓女籃可以穩定成長、聯賽順利進行。

(中時 )